На Западе раскрыли подробности инцидента в воздушном пространстве НАТО

Россия связала якобы произошедшие инциденты в воздушном пространстве стран НАТО с военной помощью альянса Украине. С таким утверждением выступило издание Bild со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов.

По словам журналистов, министерство иностранных дел России провело секретную встречу с участием британских, немецких и французских дипломатов по обвинениям в адрес Москвы в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии. Как утверждают собеседники издания, в российском дипломатическом ведомстве якобы назвали инцидент ответом на продолжающуюся военную поддержку Киева.

19 сентября представители НАТО заявили о якобы проникновении трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Утверждается, что самолеты направлялись в сторону столицы республики Таллина.

В Минобороны России пояснили, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись. 22 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления о нарушении воздушного пространства Эстонии и заявил о строгом соблюдении международных правил.