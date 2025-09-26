В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Россию

В ночь за 26 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники как минимум по восьми российским регионам. Подробности отражения атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 55 беспилотников. Из них 20 уничтожены над акваторией Азовского моря, по 14 — в Ростовской области и Республике Крым, 3 — в Краснодарском крае и еще по 1 — в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.

Информация о районах падения фрагментов дронов и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, который начался в результате падения обломков беспилотника на одну из установок. Возгорание уже ликвидировали, его площадь составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

О взрывах также сообщали жители Таганрога и Ростова-на-Дону.