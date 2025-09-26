Военнослужащие группировки «Север» обнаружили на Украине боеспособный модуль управления огнем от американского комплекса BGM-71 TOW.

Российские бойцы группировки войск «Север» захватили в качестве трофея боеготовый модуль системы управления огнем американского противотанкового комплекса BGM-71 TOW, передает РИА «Новости». Модуль был обнаружен в Сумской области во время расширения буферной зоны, сообщил офицер с позывным «Фанат».

По словам военного, этот модуль включает механизм горизонтальной наводки, крепление для ПТУР и джойстик для управления.

«Бойцы группировки войск «Север», действуя в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, затрофеили боеготовый модуль системы управления огнем американского ПТРК BGM-71 TOW», – заявил он.

Военнослужащий уточнил, что на корпусе есть маркировка «USN Property», серийный номер и клеймо NAMSA – главного агентства НАТО по поддержке и закупкам. По его словам, это доказывает прямую передачу оборудования с пентагоновских складов киевскому режиму.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у Вооруженных сил Украины начали исчезать роты и взводы под Юнаковкой в Сумской области. Вооруженные силы Украины провели перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Украинские десантники отказались выходить на позиции под Сумами.