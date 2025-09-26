В Тбилиси кто-то неизвестные красной краской изрисовали портреты ликвидированных украинских военных, в том числе грузинских наёмников, воевавших за ВСУ. Об этом пишет военкор Юрий Котенок.

«В Тбилиси кто-то изрисовал портреты погибших боевиков ВСУ, в т.ч. грузинских легионеров, отправившихся на Украину, чтобы убивать русских, но уничтоженных Русской Армией», — указал он.

Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с десантом ВСУ

Ранее командир штурмового отделения группировки войск «Днепр» с позывным Гулаха сообщил, что наёмники из Грузии, воюющие на стороне ВСУ, избегают прямого стрелкового боя с бойцами армии России и стараются побыстрее убежать.