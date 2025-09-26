Заместитель командира взвода группировки войск «Восток» с позывным «Борман» заявил РИА Новости, что украинских новобранцев принудительно направляют на передовую и не позволяют им покидать позиции даже в критических ситуациях.

«Они уже их берут в кольцо, они запрашивают отступить, а свои же им не дают отступить. И вот как-то так», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такая практика стала обычной в украинских подразделениях и указывает на то, что командование рассматривает людей как расходный материал.

Экс-военный ВСУ рассказал о массовом бегстве солдат

Накануне Минобороны России сообщило, что завершается переход населенного пункта Кировск под контроль российских войск, в городе ведется зачистка от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ. Отмечалось, что подразделения группировки ВС РФ «Запад» использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника.