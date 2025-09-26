Военный корреспондент Андрей Руденко выразил мнение в своем Telegram-канале, что у Киева отсутствуют ресурсы для успешного наступления, однако политическое давление после заявлений президента США Дональда Трампа заставляет идти на авантюру.

© Lenta.ru

По словам репортера, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось лишь несколько некомплектных бригад, представляющих последний резерв. Журналист отметил, что это стратегический тупик как для ВСУ, так и для Киева.

Он также добавил, что отсутствие распутицы лишает противника оправдания для бездействия и продлевает период для атак. Однако это рискованная игра: неудача наступления критически ослабит фронт.

На Западе посмеялись над Зеленским за выбор обуви для Генассамблеи ООН

Военкор заявил, что российская оборона готова к отражению удара, и любая попытка наступления завершится разгромом последних боеспособных частей ВСУ, что приблизит неизбежный итог всей операции.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен повлиять на украинский конфликт. Он добавил, что Эрдогана уважают как президент России Владимир Путин, так и его украинский коллега Владимир Зеленский. Трамп также выразил свое уважение к турецкому лидеру.