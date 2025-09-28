СМИ: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе

В НАТО заявили, что усилят своё присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией.

Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, передаёт Reuters.

«В НАТО заявили в субботу, что модернизируют свою миссию в Балтийском море, задействовав фрегат сил ПВО и другие средства в ответ на появление беспилотников в Дании», — сказано в тексте.

Какие страны альянса предоставят эти средства, не сообщается.

Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил, что действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев также отметил, что Запад превратил Балтику в арену необъявленной гибридной войны.