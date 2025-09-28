СМИ: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе

Reuters: НАТО усилит присутствие в Балтийском регионе
В НАТО заявили, что усилят своё присутствие в Балтийском регионе после обнаружения беспилотников в небе над Данией.
Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, передаёт Reuters.
Какие страны альянса предоставят эти средства, не сообщается.
Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил, что действия НАТО в Балтийском море чрезвычайно опасны.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев также отметил, что Запад превратил Балтику в арену необъявленной гибридной войны.