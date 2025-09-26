КНДР на пороге создания ракеты с возможностью бить по США

Северная Корея близка к завершению создания межконтинентальной баллистической ракеты, которая будет способна достичь Соединенных Штатов. С таким опасением выступил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает агентство Ренхап.

«Ли заявил, что Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР, способной нанести удар по США», - пишет автор материала.

Ким Чен Ын объявил о секретном оружии

В минобороны Японии ранее заявляли, что у КНДР есть средства, способные поразить Японский архипелаг. По словам их военных чиновников, у Северной Кореи имеются баллистические ракеты, которые могут быть снаряжены ядерной боеголовкой.

В КНДР назвали такие заявления Японии поводом для войны. И обвинили страну восходящего Солнца в активной милитаризации и росту военного бюджета.