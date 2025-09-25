Цифра, которую скрывал Киев: Алаудинов заявил о 1,7 млн потерь ВСУ

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что на сегодняшний день безвозвратные потери ВСУ составляют 1,7 млн человек. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия".

«Мы уже знаем, что миллион семьсот тысяч человек в безвозвратных потерях они (ВСУ) уже имеют. Сколько они могут воевать — это тоже вопрос такой, риторический», — заявил Алаудинов.

Как напоминает РИА Новости, информация о подобных потерях впервые появилась в августе. Тогда хакерская группировка KillNet заявила, что ей удалось взломать базу данных генерального штаба ВСУ, в которой содержались сведения о погибших и пропавших без вести с 2022 года. Именно в этих данных и фигурировала цифра в 1,7 миллиона человек.

Агентство также провело подсчеты финансового бремени, которое ляжет на Украину в случае подтверждения этих потерь. По их расчетам, киевским властям пришлось бы выплатить семьям погибших более 25,5 триллиона гривен, что эквивалентно свыше 630 миллиардам долларов США.

Для сравнения, эта сумма более чем в три раза превышает весь ВВП Украины за прошлый год или составляет сразу семь годовых бюджетов страны.