В Сеуле заявили о скором создании КНДР ракеты, способной ударить по США

Специалисты КНДР близки к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США, рассказал президент Республики Корея Ли Чжэ Мён. Он добавил, что инженерам осталось разобраться только со спецификой повторного входа в атмосферу, пишет агентство Yonhap.

В своей доктрине от 2022 года Северная Корея провозгласила себя ответственной ядерной державой и заявила, что не станет передавать ядерное оружие или технологии третьим странам.

«Представляется, что Северная Корея создала достаточно ядерных бомб для поддержания режима. Они практически достигли последней стадии технологии межконтинентальной баллистической ракеты, которая может доставить ядерный заряд на территорию США», — заметил Мён.

По его мнению, инженеры вскоре смогут разобраться в деталях технологии повторного входа в плотные слои атмосферы.

Глава республики отметил, что новейшее оружие КНДР не угрожает Южной Корее и ее национальной безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Северная Корея не сможет создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до территории Соединенных Штатов.