Над французской военной базой заметили беспилотники

Неизвестные беспилотники на днях кружили над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна во Франции. Дроны не нанесли никакого ущерба сооружениям и персоналу объекта, пишет Le Figaro.

По данным газеты, это были небольшие устройства гражданского типа, «а не беспилотники, пилотируемые военнослужащими».

Нет никаких оснований полагать, что это могло быть результатом иностранного вмешательства, заметили журналисты. Вместе с тем, добавили они, этот инцидент «является исключительным».

В соответствии с процедурой, касающейся пролётов беспилотников, были «усилены меры безопасности, принятые для решения этой ситуации», и подана жалоба в жандармерию.

Напомним, что ранее дроны и воздушные шары были замечены в воздушном пространстве США, Великобритании (в 2024 году), а также Польши, Румынии, Дании (в 2025 году). В большинстве случаев, принадлежность беспилотников не удалось определить.