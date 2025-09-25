В НАТО предупредили Россию о готовности сбивать самолеты

Европейские дипломаты в частном порядке сообщили российской стороне, что страны блока готовы сбивать российские самолеты в случае нарушений воздушного пространства государств. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, на этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей мощью, в том числе сбивая российские самолеты», — пишет издание.

Как пишет Bloomberg, на «напряженной встрече в Москве» представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу якобы вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

Эстония из-за якобы вторжения истребителей РФ обратилась к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой. Российская сторона обвинения Таллина отвергает.

В ночь на 25 сентября аэропорт датского Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп. На этом фоне пресс-служба посольства Российской Федерации в Копенгагене заявила, что инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежиссированной провокацией, Россия категорически отвергает обвинения в причастности к ним. В диппредставительстве отметили, что эту провокацию используют как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, которые пытаются добиться затягивания конфликта на Украине и его расширения на другие страны.

25 сентября генсек Североатлантического альянса заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, «если это будет необходимо». При этом он также сказал, что НАТО 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России.