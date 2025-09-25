В США заявили, что НАТО дает мрачную оценку способности Киева «вернуть территории»

Масштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было бы обременительным для Киева. Об этом пишет газета Washington Post.

«Официальные лица и дипломаты НАТО в последние месяцы давали мрачную оценку способности Киева вернуть большие территории», — говорится в публикации.

По данным газеты, несмотря на факт того, что массовое производство дронов на Украине вкупе с недавней договоренностью о покупке американского вооружения для Киева за счет Европы купили для ВСУ военных сил больше времени на фронте. Однако масштабное наступление было бы обременительным для Киева, считают авторы статьи.

Накануне газета WSJ писала, что окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о «планируемом наступлении» Вооруженных сил Украины, которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов. Также американский лидер резко изменил риторику по украинскому кризису, заявив, что Киев «может вернуть территории».