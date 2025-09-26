Зеленский прокомментировал слухи о призыве Трампа бить «по дому» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 сентября, назвал неправдой слухи о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы мог сказать ему по телефону о необходимости бить «по дому» российского лидера Владимира Путина.

Во время интервью журналист рассказал, что он слышал, что Трамп якобы в одном из телефонных разговоров с Зеленским, который состоялся несколько недель назад, заявил, что Украине «стоит бомбить дом Путина».

— Нет, это неправда, — высказался лидер киевского режима в интервью Axios.

25 сентября во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Дональд Трамп заявил, что для России якобы пришло время завершить конфликт на Украине. Американский лидер подчеркнул, что Москва «потратила миллионы» на бомбы, ракеты и жизни, но при этом якобы «практически не добилась» никаких успехов на земле.

В тот же день Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп пообещал подумать над тем, чтобы предоставить украинским войскам мощное оружие, которое якобы может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.