В Кремле заявили, что ждут реакции США на предложение России по ДСНВ

Российская сторона ждет от американской реакции на предложение по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все приветствовали такой подход Путина, поэтому ждем реакции второй стороны этого процесса", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции участников Глобального атомного форума на инициативу России.

Мир без действия ДСНВ будет гораздо более опасным, заявил также пресс-секретарь президента. Это будет "мир, чреватый действительно большими угрозами для стратегической стабильности", предупредил он.

Напомним, что Путин сделал заявления на эту тему на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Он напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, и сообщил о готовности России "продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Данный договор был подписан РФ и США в 2010 году и вступил в силу в 2011 году, став ключевым инструментом контроля над ядерными арсеналами двух крупнейших ядерных держав мира.