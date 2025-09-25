Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»

Антидроновые лазерные комплексы экономичнее традиционных систем противовоздушной обороны (ПВО), использующих дорогие ракеты. Альтернативу обычным зенитным комплексам назвал создатель компании LazerBuzz Иван Хованский в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что ниша лазерных систем — это борьба с небольшими объектами. Лазеры могут эффективно поражать беспилотники. Отмечается, что себестоимость дронов низкая по сравнению с современными зенитными ракетами.

«Стрелять из "Панциря" (зенитного ракетно-пушечного комплекса — прим. «Ленты ру») по дронам невероятно расточительно. Кроме того, не существует компактных установок ПВО, которые были бы результативны против БПЛА», — допустил Хованский.

Ранее в сентябре «Известия» писали, что на российско-белорусских учениях «Запад-2025» применили боевой лазер «Шафран». Комплекс способен уничтожать малогабаритные беспилотники на расстоянии до километра. Экипаж комплекса состоит из трех человек.