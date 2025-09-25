«Молния» поразила пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, который был замаскирован в жилой постройке. Об этом сообщило Министерство обороны России.

© ТК «Звезда»

Ночью оператор российского разведывательного дрона зафиксировал передвижение противника к зданию, а уже утром с этого места украинская сторона произвела запуск беспилотника. Координаты немедленно были переданы на командный пункт управления, после чего командир принял решение задействовать ударный комплекс «Молния-2».

На видеокадрах видно, как российский расчет разворачивает комплекс в полевых условиях. В тени маскированного автомобиля бойцы готовят планер и проверяют электронику. Затем они выдвигаются к стартовой позиции, неся катапульту и сам дрон. На земле военнослужащие собирают аппарат. К корпусу крепится боевая часть, дополнительно подстрахованная лентой. Беспилотник устанавливают на направляющие катапульты.

На записи отчетливо виден момент пуска: «Молния-2» уходит в небо, набирая высоту и беря курс на цель. Камера аппарата фиксирует пейзаж населенного пункта с перекрестками проселочных дорог. Финальный фрагмент - попадание в низкое здание с красной крышей. Раздается взрыв, строение частично разрушено, над ним поднимается густой дым.

По словам оператора «Молнии-2» с позывным Казак, подразделение действует фактически круглосуточно. При выявлении цели расчет разворачивает комплекс и выполняет запуск за 15-20 минут.

Беспилотник «Молния-2» относится к ударным аппаратам самолетного типа. Он оснащен усовершенствованной аккумуляторной батареей, что позволяет наносить удары по противнику на расстоянии до 60 километров, неся до 10 килограммов боевой нагрузки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.