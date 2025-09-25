Глава Пентагона экстренно созвал генералов и адмиралов

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов в кратчайшие сроки прибыть на военную базу в штате Вирджиния. Тема совещания не раскрывается, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.

Встреча назначена на вторник, 30 сентября, на базе морской пехоты в Куантико в районе Вашингтонского конгломерата.

«Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит», — заметил источник.

Собеседник газеты заметил, что даже многие командиры, находящиеся за границей, обязаны лично прибыть на встречу. Он добавил, что «так обычно не делают».

Представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что Хегсет «обратится к своим старшим представителям военного командования», но отказался раскрывать повестку.

Напомним, что министр обороны США в последние месяцы инициировал масштабные кадровые перестановки: распорядился сократить число генералов и адмиралов минимум на 20%, уволил без объяснения причин нескольких высокопоставленных командиров.