В США заявили об обнаружении четырех российских истребителей у Аляски

Североамериканское командование ПВО заявило, что в небе у Аляски были обнаружены четыре истребителя России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению командования, истребители находились в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Самолеты не нарушили воздушных границ США, поэтому американское командование подчеркнуло, что не рассматривает их как угрозу.

«Двадцать четвертого сентября 2025 года NORAD обнаружило и отследило два Ту-95 и два Су-35, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски», — заявили в ведомстве.

При этом, для идентификации и перехвата истребителей были задействованы американские самолеты — один E-3, четыре F-16 и четыре KC-135.

Ранее несколько европейских стран обвинили Россию в нарушении воздушного пространства — премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией его страны сбили несколько российских дронов. Позже МИД Эстонии также обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны над Финским заливом.