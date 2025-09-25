«Калашников» отгрузил заказчику партию «Ратников»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») отгрузил заказчику большую партию комплектов боевого снаряжения (КБС) «Ратник». Обмундирование поставили в рамках контракта, сообщили в концерне.

«КБС предназначен для оснащения военнослужащих и представляет собой набор элементов, каждый из которых может использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими компонентами экипировки», — говорится в сообщении.

В комплект входит модульный разгрузочный жилет, маскировочный костюм на сезон лето, весна/осень для уменьшения вероятности распознавания бойца, а также наколенники и налокотники для защиты суставов. Кроме того, в состав КБС входят противоосколочные очки.

В августе стало известно, что компания «Триада-ТКО» начала поставки перспективных бронешлемов с классом защиты Бр2 заказчику. Изделие обеспечивает защиту на площади не менее 11,5 квадратного дециметра.