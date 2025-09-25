В России отреагировали на попытку удара ВСУ по Курской АЭС

Попытка удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской атомной электростанции (АЭС) является террористическим актом, который должен быть рассмотрен на международном уровне, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«То, что ВСУ производят удары по гражданской инфраструктуре, по объектам атомной энергетики, — это вопиющий террор», — сказал депутат.

Он также призвал международное сообщество обратить внимание на этот акт и принять соответствующие решения и меры.

«Действия ВСУ относительно Курской АЭС должны рассматриваться на международном уровне. Это прямая угроза не только энергетической безопасности целого ряда территорий, но и жизням мирного населения», — подчеркнул Швыткин.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ взорвался на территории Курской АЭС. Здание посекли осколки, угрозы возгорания на данный момент нет. Электростанция продолжает работать в штатном режиме, пострадавших при попытке атаки нет.