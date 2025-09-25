На Западе рассказали, какой будет война НАТО с Россией

Норвежский политолог Гленн Дизен считает, что НАТО и Россия достигли точки, в которой возможна их «прямая война». Об этом он написал в соцсети X.

Дизен прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Трамп подтвердил, что считает возможным сбивать российские самолеты и дроны над странами НАТО.

По мнению Дизена, вероятность прямого столкновения России и стран НАТО возросла. Он добавил, что такой конфликт может случиться на территории Европы.

«Такая война, скорее всего, развернется на европейской территории и, возможно, будет связана с применением ядерного оружия», - написал политолог.

Ранее в ЕС начали обсуждать идею созданию так называемой «стены дронов». Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что сейчас у ЕС недостаточно возможностей для противостояния беспилотникам.

По его мнению, ЕС может значительно улучшить свои возможности по обнаружению беспилотников «где-то через год». Однако на создание полноценной сети на суше и на море, способной отслеживать и уничтожать цели, потребуется гораздо больше времени.