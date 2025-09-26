Индия завершила эксплуатацию истребителей МиГ-21

26 сентября на авиабазе в индийском городе Чандигарх состоялись прощальные полеты истребителей МиГ-21, посвященные окончательному выводу этой боевой машины из эксплуатации ВВС Индии.

Как сообщила газета The Indian Express, в ходе торжественной церемонии легендарный боевой самолет, находившийся на вооружении южноазиатской республики на протяжении последних 62 лет, поднял в воздух главный маршал авиации ВВС Индии Амар Прит Сингх. Под его руководством шесть таких истребителей выполнили последние в своей карьере виражи, провели симуляцию воздушного боя с самолетами Jaguar, раскрасили небо в цвета индийского национального флага, а после приземления торжественно прошли через водяную арку.

Сегодня на Чандигарх базируется 23-я эскадрилья ВВС Индии "Пантеры", оснащенная истребителями МиГ-21 последней модификации - "Bison". Сохранившиеся в боеготовом состоянии около 30 таких самолетов являются последними из более чем восьми сотен "двадцать первых", верой и правдой служивших в авиаэскадрильях индийских военно-воздушных сил с 1960-х годов.

В пятницу церемонию прощания с легендарными МиГами, которую показывали в прямом эфире ведущие СМИ Индии, посетил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, начальник штаба обороны ВС Индии генерал Анил Чаухан, а также шесть бывших командующих ВВС страны.

Для многих индийских военных и ветеранов прощание с МиГ-21 - момент глубоко эмоциональный, и они этого не скрывают.

"Нет ничего лучше этого самолета", - в пятницу приводит индийская газета The Economic Times слова капитана Малика, одного из пилотов, пролетавших на МиГах все 24 года своей службы. А популярное индийское издание The Week посвятило целый спецвыпуск - от корки до корки - материалам о судьбе легендарных МиГов в Индии. "Любимый боевой конь", - так называет истребитель в своих репортажах телеканал NDTV.

Эмоции индийцев понятны: советский сверхзвуковой истребитель напрямую связан со становлением ВВС южноазиатской республики, он принимал участие во всех последних региональных войнах, включая индо-пакистанские конфликты в 1965, 1971, 1999 и 2025 годах. Считается, что жертвами индийских "двадцать первых" стали в том числе и поставленные Пакистану различные американские истребители: от F-104 до F-16.

Напомним, что советские боевые самолеты МиГ-21 начали поставляться в Индию в 1963 году. За прошедшие 60 с лишним лет ВВС страны получили около 850 таких истребителей, причем часть из них была собрана по лицензии на индийских авиазаводах предприятия HAL. Впоследствии индийские МиГи неоднократно модернизировались - на них были заменены радары, двигатели, авионика, а в состав вооружения были введены современные средства воздушного поражения.

"Ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 - целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом… Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба", - сказал газете The Economic Times индийский авиаэксперт Ангад Сингх.

Сегодня основу истребительного парка индийских военно-воздушных сил по-прежнему составляют разработанные в СССР и России боевые машины: МиГ-29 и Су-30МКИ. Одновременно между Москвой и Дели ведутся переговоры о возможных закупках и локализации производства Су-57Э - российского истребителя-невидимки пятого поколения. Поэтому не исключено, что на смену "старичкам" МиГ-21, принесшим боевую славу индийским ВВС, в Нью-Дели вновь выберут истребитель, разработанный в нашей стране.

Корреспондент "РГ" попросил высокопоставленного офицера ВВС Индии, бывшего командующего индийского юго-западного воздушного командования Викрама Сингха напомнить нашим читателям об основных вехах службы МиГ-21 в Индии.

Викрам Сингх, экс-командующий юго-западного воздушного командования ВВС Индии, пилот МиГ-21:

- Первоначальное соглашение на импорт и производство МИГ-21, его двигателей и авиационного вооружения было подписано в октябре 1962 года. Первые шесть истребителей МиГ-21 Ф-13 поступили на вооружение ВВС Индии в апреле 1963 года, когда ВВС сформировали 28-ю эскадрилью (первые сверхзвуковые истребители), а в течение года были добавлены еще шесть истребителей МиГ-21ПФ и был размещен заказ на 38 экспортных модификаций ФЛ (T-77).

Затем индийская авиастроительная компания HAL начала производство этих самолетов по лицензии и к 1974 году изготовила еще 197 экземпляров. К началу войны с Пакистаном в 1971 году ВВС Индии получили около 130 самолетов МиГ-21ФЛ T-77.

Когда началась война, заказ на 75 таких самолетов модели Т-77 находился в стадии производства и поставки. Также были получены еще восемь учебно-тренировочных самолетов МиГ-21У (Т-66) (HAL никогда не производила двухместные самолеты). МиГ-21 быстро были поставлены на вооружение восьми эскадрилий ВВС Индии: 1, 4, 8, 28, 29, 30, 45 и 47-ой.

МиГ-21ФЛ (T-77) оснащался более мощным двигателем Р-11-Ф2-200, радаром второго поколения Р-2Л, двумя ракетами воздух-воздух K-13 и имел возможность нести два 57-мм блока для ракет или две 500-килограммовые бомбы ФАБ- 500/M-62. Это значительно повысило его эксплуатационные возможности по сравнению с более ранней версией Ф-13.

К началу войны с Пакистаном ВВС Индии имели около 62 МиГ-21 на Западе и 36 на Востоке, совершивших 1669 и 687 боевых вылетов соответственно. Репутация МиГ-21 значительно опережала его, поскольку ВВС Пакистана никогда не атаковали ни одну авиабазу, защищенную этим истребителем на западе Индии.

На востоке МиГ-21 сыграли второстепенную роль, которая никогда не предназначалась для сверхзвуковых высотных перехватчиков: пилоты этих самолетов ночью совершили крутое пикирование и сбросили 500-килограммовые бомбы на два аэродрома Дакки (столица Бангладеш), заманив ВВС Пакистана в ловушку на разрушенном аэродроме и фактически положив конец войне в течение трех дней.

Именно ВВС Индии восстановили боевой имидж МиГ-21, который серьезно подпортили плохо обученные и оснащенные военно-воздушные силы арабских стран. Именно индийские МиГи сбили два американских истребителя F-104 - главного соперника МиГ-21.

В начале 70-х годов были введены в эксплуатацию модернизированные МиГ-21М, а затем и MФ. Их общее количество составило около 198 экземпляров и они имели повышенные возможности ударов по наземным целям. Окончательный вариант МиГ-21Бис был принят на вооружение в 1977 году, когда из СССР было поставлено 70 самолетов и еще 220 таких самолетов были произведены индийской компанией HAL.

На пике своей службы МиГ-21 летали в составе почти 21-й эскадрильи ВВС Индии, налетав около 1,5 миллиона часов или 825 летных лет. Поскольку в 1970-е годы МиГ-21 составляли почти 70% парка южноазиатской республики, на этом типе истребителя в общей сложности летало около 3000 индийских пилотов. Один из пилотов - командир С Таяги - даже установил своего рода мировой рекорд, совершив 6316 вылетов и налетав 4003 часа на Миг-21.

С тех пор последние 123 Миг-21Бис из 874 (всех типов), поставленных на вооружение, были модернизированы HAL до стандарта "Bison", что позволило Миг-21 получить самые современные возможности воздушного боя. Таким образом, МиГ-21 стал отражением "золотой" главы истории ВВС Индии.