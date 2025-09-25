«Мясной подход»: в Раде выступили против создания штурмовых войск ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала появление штурмовых войск в структуре ВСУ, заявив, что такое решение сделает рядовыми «мясные» штурмы (с большим количеством жертв среди штурмовиков). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее представители ВСУ объявили о создании штурмовых войск с целью «увеличить эффективность контрнаступательных действий». Отмечалось, что речь идет о «войсках быстрого реагирования», которые будут действовать на разных участках - в случае потери позиций или населенного пункта.

«Если создадут «штурмовые войска», это станет точкой невозврата в развитии «мясного» подхода [главы ВСУ Александра] Сырского», - заявила Безуглая.

По ее мнению, несмотря на заявления об эффективной работе штурмовых подразделений ВСУ, штурмовые войска создаются без учета реального боевого опыта и приведут к большим потерям.