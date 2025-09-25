Российские военные блокировали Купянск в Харьковской области с трех сторон, бои также идут в черте города. Об этом заявил полковник Вооруженных сил (ВС) России в запасе Геннадий Алехин, передает aif.ru.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) держат оборону не системно, а лишь очаговыми участками, расположенные на высотах. Фактически, отмечает Алехин, бои идут в черте Купянска, где украинская армия старается цепляться за городские кварталы и жилые дома.

«Фактически можно сказать, что Купянск основательно блокирован с трех сторон. Но говорить о полном освобождении города еще преждевременно», — сообщил он.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов сообщил, что пауза в штурме Купянска связана с тактикой Гитлера, которую использует президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что украинское командование во главе с Зеленским отдало приказ биться в окружении до последнего. Цель этого, объясняет логику командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кнутов, — измотать армию России.