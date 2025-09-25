В спецподразделениях ВСУ заметили женщин

Российские военные под Купянском Харьковской области заметили женщин среди военнослужащих спецподразделений по рабооте с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир группы операторов беспилотников 1-й гвардейской танковой армии западной группировки войск с позывным Контора, передает РИА Новости.

По его словам, на участке, где заметили военнослужащих женского пола, стоят украинские подразделения «Ахиллес» и «Небесна Мара». При этом военный отметил, что до этого женщин в подразделениях БПЛА также замечали и на соседних участках фронта.

«В подразделениях присутствуют пилоты женского пола. Может, не пилоты, а инженеры. Определенные подразделения выявляли движения с позиций после отработки определенных средств, они отходили. Именно женского пола [украинские военные] перемещались», — сказал он.

Ранее пленный боец 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (батальон запрещен в РФ и признан террористической организацией) заявил, что девушки охотно вступают в ряды украинских войск. При этом он подчеркнул, что в основном они не отправляются на передовую, а выполняют роль «тыловых жен».