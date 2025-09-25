План, о котором шепнули Трампу: раскрыто, куда теперь ударят ВСУ

Вооруженные силы Украины в 2026 году могут сосредоточить свои усилия на двух ключевых направлениях: наступлении в Сумской области и попытке прорыва к Крыму. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru дал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя сообщения о том, что президенту США Дональду Трампу якобы стало известно об украинских планах провести наступление.

По его мнению, именно эти цели станут для Киева первостепенными в среднесрочной перспективе.

«Я думаю, что сейчас ВСУ будет больше интересовать Сумская область и попытки прорыва к Крыму. Вот эти два направления: Сумская и Курская области соответственно и выход к Крыму [станут для ВСУ главной целью наступления в 2026 году]», — цитирует издание слова Кнутова.

Этот прогноз прозвучал на фоне сообщений американской прессы о том, что военные планы Украины уже обсуждаются на высшем уровне в Вашингтоне. Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что президента США Дональда Трампа «уведомили о планируемом Украиной наступлении, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США».

Как пишет WSJ, перед встречей с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп провел консультации с американскими чиновниками, которые известны своей жесткой позицией по украинскому вопросу, в частности, со спецпосланником по Украине Китом Келлогом и постпредом США при ООН Майком Уолтцем.

При этом источники издания подчеркивают, что по итогам этих встреч «Трамп изменил лишь риторику, но не курс» в отношении конфликта. Отмечается, что президент США по-прежнему ограничивает использование американского оружия для ударов вглубь России, однако разрешает продажу таких вооружений Украине.