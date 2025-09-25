Новости СВО сегодня: комбинированные удары и бои в Купянске

ВС РФ продолжают развивать успех в Купянске и Покровске, а противник пытается нанести удар по российским портам. Об этом сообщает «Царьград» в сводке неофициальных новостей спецоперации.

Комбинированные удары

В течение минувших суток украинская армия попыталась атаковать Россию не только воздушными беспилотниками, но и морскими дронами. Атака была произведена на побережье Краснодарского края, по Новороссийску и Туапсе. Кроме того, под удар попали российские газодобывающие платформы в море. Сообщалось, что два человека погибли, 11 получили ранения.

Военные аналитики предполагают, что вслед за атаками с моря последуют и воздушные шары со взрывчаткой — атака может быть массовой и дополнена безэкипажными катерами. Канал «Военная хроника» отмечает, что логика Киева проста: комбинированные удары при ограниченных ресурсах дают максимальный медийный эффект.

«Один из возможных ответов в этой ситуации — ассиметричное применение БЭКов в устье Дуная, блокирование речного коридора и наращивание, масштабирование групповых ударов по объектам энергетики», — подчеркнул автор.

Беспилотники самолетного типа также продолжают применяться врагом. В течение суток их сбивали над Крымом и в других регионах. ВС РФ атаковали с помощью БПЛА несколько регионов Украины, а также полигон в Черниговской области — уже с применением «Искандера».

Опасное направление

Сумское направление остается опасным для российских войск — противник пытается их опрокинуть. Пока этого не удается. По информации канала «Два майора», там враг наращивает давление на правый фланг группировки войск «Север».

«Провел семь контратак: пять — у Алексеевки и по одной в районе Варачино и Кондратовки. Успеха не имел», — добавил канал.

Продолжаются бои в Волчанске, возле Синельниково и Хатнее. Противника оттеснили с рыбхозов между Ямполем и Торским, зачищены северо-восточные окраины Заречного. Шли бои в Дерилово, Новоселках, позиции в Шандриголово находятся под давлением.

Бои в Купянске и котел в Покровске

Тем временем в Купянске продолжается операция по взятию города по контроль. По сообщению Минобороны РФ, за сутки военные освободили 115 зданий. От украинского гарнизона в городе остается не более несколько сотен человек. Вместе с тем военные эксперты считают, что до взятия Купянска еще далеко.

Неожиданно в движение пришло запорожское направление, где идут тяжелые бои — ВС РФ прошли до ключевой трассы. Противник пытается построить новую линию обороны и старательно огрызается.

Севернее, в Днепропетровской области, российские войска продолжают расширять прорыв к Днепру. Бои идут у Новоивановки, Новогригоровки и Успеновки. Константиновское направление также активно — российские штурмовики берут под контроль дачные поселки, а возле Клебан-Быкского водохранилища добивают попавшего в окружение противника.

«Наши наступают на западной окраине Покровска через Новопавловку. Бои продолжаются вокруг Никаноровки, Владимировки, Нового Шахово. По линии Константиновки — продвижение вдоль железной дороги и боях в Предтечино, Клебан-Быке и Плещеевке», — добавил военкор Евгений Лисицын.

Возле Покровска ситуация для противника лучше не стала не смотря на ввод элитных резервов. Российские военные действуют в городе, а к северу от него остается так и не закрытым противником прорыв к Доброполью. Он связал крупные резервы врага.