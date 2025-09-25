Алаудинов рассказал о попавших в полное окружение бойцах «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» два месяца держали оборону, находясь в полном окружении. Его слова передает Telegram-канал «Россия — страна героев!».

Алаудинов поделился, что бойцы «Ахмата» оказались зажаты на животноводческом комплексе между Черкасским Поречным и Мартыновкой.

«Они почти два месяца были в полном окружении, не давая противнику пройти колонной через эту дорогу, уничтожая ежедневно его технику и живую силу, которая пыталась там продавиться», — пояснил командир спецназа.

Алаудинов добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение долгого времени пытались пробиться, но ни один спецназовец не отступил. При этом никто из бойцов «Ахмата» не выжил.

Также командир спецназа «Ахмат» говорил, что его бойцы стоят до конца, они не оставляют свои позиции. По его словам, «Ахмат» не оставил ни одного участка во время специальной военной операции на Украине, входившего в зону его ответственности.