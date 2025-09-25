Продолжающиеся удары украинских беспилотников, в том числе по Крыму и Новороссийску, приводят к жертвам среди мирных жителей и призваны обеспечить Киеву финансовые вливания западных стран. Чем на такие действия может ответить Россия, разбиралось издание «Царьград».

Вечером 21 сентября украинские беспилотники атаковали курортную зону Крыма. Погибли три человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести. В Минобороны РФ подчеркнули, что дроны были заряжены фугасными снарядами и били по территории, где нет каких-либо военных объектов.

24 сентября украинские БПЛА и морские дроны атаковали Новороссийск. Удар был направлен на центральную часть города-героя и гавань. В результате атаки погибли два человека, 12 пострадали, в том числе ребенок.

«Кроме Новороссийска, за последние дни атакованы и другие регионы: рои дронов были запущены на Москву и пригороды, звенели тревоги в Ярославской, Нижегородской областях, Мордовии, Севастополе и Крыму. Над столицей сбили более 30 беспилотников, запуски велись из приграничных районов», - отметил военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

По его мнению, Киев «явно метит на масштабный удар по России», стремясь дестабилизировать ситуацию и запугать жителей страны.

Главная цель Владимира Зеленского - добиться политической поддержки и финансовых вливаний от западных стран, что ярко продемонстрировало его недавнее общение с президентом США Дональдом Трампом, уверен первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса и политический обозреватель издания Андрей Пинчук.

По его словам, Зеленский считает свои удары эффективным инструментом для достижения этих целей, «циничной, но действенной тактикой». При этом для изменения ситуации, по мнению опрошенных изданием экспертов, необходимо создать автоматизированную эшелонированную систему обороны с минимальным вмешательством человека, а также нанести критические удары по политической и военной элите Украины.

«Вы сами видели, как Израиль уничтожает своих политических врагов. Все возмущаются, но принимают это. Если же страна не уничтожает своих политических и военных врагов в ходе боевых действий, это считают слабостью. Таков мир, в котором мы живем», - констатировал Андрей Пинчук.

Ранее в МИД РФ удар по офису Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске назвали сигналом для Евросоюза и призвали не удивляться когда Киев «начнет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам».