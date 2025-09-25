Сообщения о возможном планируемом наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть вбросом, потому что данные разведки обычно в таких случаях не разглашают, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. На этот счет он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что президента США Дональда Трампа проинформировали о планах ВСУ начать наступление на поле боя, для которого потребуется помощь американской разведки.

«При таком главнокомандующем, как [президент Украины Владимир] Зеленский, ВСУ на все способны, даже теми силами, которые тут же будут уничтожены. У них же уже был контрнаступ, где они потеряли большое количество войск, и все это дело закончилось полным крахом. Это вполне может быть вброс. Тем не менее, нам всегда надо быть настороже, охранять границы своей родины, своего конституционного пространства и, если что, работать на упреждение, наносить превентивные удары по районам сосредоточения противника, чтобы не дать ему возможности развернуться в боевом порядке и на этом закончить», — поделился депутат.

До этого сообщалось, что Зеленский после блокировки ВСУ в Купянске попытался рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта. Украинский лидер пообещал ввести американского коллегу в курс дела относительно ситуации в зоне боевых действий.