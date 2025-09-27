«Придется бить «Орешником»: озвучен ответ ВС РФ на удар Киева по Приднестровью

Ряд косвенных признаков того, что Украина готовится к еще одной войне — захвату Приднестровья, были озвучены военными экспертами. Так, по словам военного аналитика Юрия Подоляки, в рабочие командировки в Молдавию направлено подозрительно большое количество сотрудников украинских спецслужб и офицеров, которые, вероятнее всего, уже проводят рекогносцировку местности для наступления. Военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» назвал ряд других признаков готовящейся большой и чудовищной провокации.

Следившие за выступлением Зеленского на недавно прошедшей Генассамблее ООН отметили, что тот не зря уделил внимание обстановке в Молдавии, которая также касается и Приднестровья.

«Казалось бы, он говорит об угрозах, которые грозят Молдавии, но не Приднестровью. Но это, как обычно в таких случаях говорят, только вершина айсберга», - отметил Юрий Подоляка.

В Европе предупредили о новой большой войне

При этом он озвучил тревожный косвенный признак готовящейся киевским режимом операции по захвату Приднестровья. Подоляка опубликовал список из почти полусотни офицеров СБУ, командированных в Молдавию этим летом.

При этом он подчеркнул, что кроме эсбэушников, в Молдавии находятся действующие военные украинской армии, а также офицеры главного управления разведки. И, если появление эсбэушников можно объяснить борьбой с массово сбегающими через Молдавию от мобилизации украинцами, «то активность украинской военной разведки и простых офицеров объяснить можно только приготовлениями к войне».

Эксперт не исключает, что украинские военные уже проводят рекогносцировку местности для возможных будущих военных действий.

«Не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит. Как я понимаю, Киев к этой «маленькой победоносной войне» готов всегда. Нужно только политическое решение Молдавии и Европы», - пишет военный эксперт.

Между тем военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «МК» отметил, что провокаций стоит ожидать с двух направлений - на Балтике и в Приднестровье.

- Едва ли не в режиме нон-стоп летающие над Европой, якобы российские дроны, могут быть попыткой начала масштабной провокации НАТО, чтобы начать прямой конфликт с Россией?

- Беспилотники в Польше, Дании, Франции — это однозначно, способ портить нам нервы. Но страны Европы не готовы сейчас к войне. Они смогут подготовиться только через несколько лет и то, в случае, если все пойдет по их планам, потому что подготовиться не так просто.

В то же время надо серьёзно относиться к тому, что сейчас происходит на Балтике, а также в акватории Черного моря и в Молдавии, где на днях пройдут выборы. Вопрос крайне серьезный и актуальный — пойдет ли противник на Приднестровье? Там сейчас находится 250 тысяч наших граждан и более тысячи российских военных из числа миротворческих батальонов, которые охраняют склады с оружием. Боеприпасы там лежалые и в принципе непригодны. Но их там много. И если они рванут, то половины Молдавии не будет. И если Украина туда полезет, тогда нам придётся бить - «Орешником» или каким-то другим оружием.

- В Одессе, которую до Приднестровья отделяют 50 километров сухопутной дороги, высадились солдаты НАТО. Это может быть признаком готовящейся операции?

- Не думаю, что в Очакове и Одессе большое количество французов и англичан. Скорее их появление напрямую связано с тем, что происходило в Новороссийске и Форосе. Обстановка тем не менее действительно неравная и тревожная. Южный фланг сейчас взрывоопасен. И искусственно поднятая истерика по поводу угроз, якобы исходящих от России во многом связана с тем, чтобы помочь киевскому режиму каким-то образом распылить наши силы. Мы сейчас вынуждены держать группировки и на северном направлении. Ведь Калининград тоже хотят изолировать — поляки и литовцы уже заявили свои территориальные претензии на этот город. Одним словом нас ждет горячая осень.