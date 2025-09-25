В Праге заявили, что Украина по чешской инициативе получила до 3,5 млн снарядов

Украина в течение 2024 и 2025 годов получила в рамках чешской инициативы до 3,5 млн артиллерийских снарядов. Об этом сообщил находящийся в США президент Чехии Петр Павел, выступая с лекцией в Гарвардском университете.

"Мы дали старт инициативе по поставке боеприпасов, [в рамках] которой обороняющимся украинцам было поставлено до 3,5 млн крупнокалиберных боеприпасов. Она остается ключевым инструментом в их обороне", - отметил президент.

Чехия, по его словам, была одной из первых стран, которые стали после 24 февраля 2022 года оказывать военную помощь Украине.

Павел, выступая 17 февраля 2024 года на Мюнхенской конференции по безопасности, проинформировал, что республика нашла возможность закупки для ВСУ артиллерийских снарядов в третьих странах с финансовым участием западных государств.