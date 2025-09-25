Президент США Дональд Трамп взорвал информационную бомбу, когда опубликовал в своей соцсети Truth Social сообщение о том, что Киев якобы способен отвоевать «украинскую» территорию. Как сообщает «Царьград», при этом вся ответственность теперь будет лежать на Европы.

До последнего украинца

В своем послании Трамп буквально послал Украину продолжать конфликт до победного конца. Он заявил, что после того, как лучше разобрался в нюансах военного и экономического положения Москвы и Киева, стал верить в победу последнего при поддержке Брюсселя.

«Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше!», — добавил он.

Кроме того, американский лидер заявил о военной «немощи» России и трудностях, в которые страна якобы погружается, в том числе о «длинные очереди» на заправках. Вместе с тем, написал Трамп и кое-что по-настоящему стоящее.

«Сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним всё, что захочет», — отметил глава США.

Таким образом, Вашингтон поддерживает продолжение конфликта, однако ничего давать бесплатно не будет. Поставки продолжатся за деньги Европы.

Смена линии

Заявление выглядит как полный отказ Трампа от предыдущей линии, которая подавалось как желание остановить кровопролитие. Однако на самом деле изменились условия, в которых действует Вашингтон.

19 сентября на Украину пришла первая партия оружия, приобретенная по программе Priority Ukraine Requirements List. Это механизм, в рамках которого США продают союзникам оружие для последующей передачи Киеву. Сам Вашингтон же вышел из числа спонсоров Украины, став в первую очередь продавцом: Трампу удалось снять украинские власти с шеи американского бюджета.

Перекладывание ответственности

Послание Трампа считали британцы. Например, издание The Telegraph опубликовало статью с говорящим названием «Трамп умывает руки от войны на Украине». Авторы сочли, что американский лидер передает конфликт в руки европейских политиков.

Кроме того, похожую точку зрения высказали американские эксперты, которые непредвзято оценивают российско-украинскую тему. По их мнению, Трамп убедился в тупиковости предшествующих подходов и решил менять тактику.

«Украину и Европу поощрили к действиям, мол, покажите, что вы можете, вы же можете, я знаю. Но сами, пожалуйста. Черт не так страшен, как малюют, вам по силам... Задача, однако, поставлена невыполнимая, и когда это выяснится, будет предложена новая попытка договориться», — пишет о их заявлениях канал «Россия в глобальной политике».

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук отметил, что в глаза бросается перекладывание тяжести вопросов по украинскому кризису на ЕС. Сам шаг был совершен демонстративно.

«Судя по всему, мы наблюдаем начало процесса выхода Трампа и США из украинского конфликта», — сказал он.

Аналогичную точку зрения высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, основная их аудитория находится на Украине и в Европе. Трамп таким образом говорит, что они могут делать что хотят, а он через месяц посмотрит, на что они способны и что ему делать дальше.