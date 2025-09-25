Серийные поставки вертолетов "Ансат" с двигателем ВК-650В начнутся в 2027 году

Серийный поставки вертолетов "Ансат" с отечественными двигателями ВК-650В начнутся в 2027 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия-24".

© Максим Платонов/Бизнес Online/ТАСС

"Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат, <...> в следующем году завершим. Серийные поставки - это 27-й год", - сказал он.

Он также отметил, что прорабатывается вопрос ремоторизации "Ансатов" предыдущих лет выпуска.

"Сейчас их чуть меньше 150 используется в гражданском секторе. И вот те машины, которые используются, мы будем продлевать ресурс их двигателей. Ну и сейчас думаем о том, чтобы их дорабатывать и ремоторизировать, устанавливать уже полностью импортозамещенные наши движки", - заявил министр.

В начале сентября состоялся первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета "Ансат" с российскими двигателями ВК-650В. Полет длился шесть минут.

О вертолете

Импортозамещенный "Ансат" создан на базе модели "Ансат-М", сертифицированной в 2022 году. Сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 км, а с дополнительным топливным баком - до 800 км. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.

Новый "Ансат" оснащен двумя российскими двигателями ВК-650В. ВК-650В - это первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн.