В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР и уничтожении позиций ВСУ на харьковском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 25 сентября.

Удар по «Азову»*

Мотострелки ВС РФ ликвидировали украинские силы, заблокированные в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России. Водохранилище расположено в Константиновском районе ДНР.

По данным Минобороны, в окружение, в частности, попали члены «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация). ВС РФ использовали ударные дроны и беспилотники, оборудованные системой сброса боеприпасов. В результате был уничтожен украинский блиндаж, ВСУ потеряли до десяти человек.

Удар «Града»

Системы залпового огня «Град» уничтожили укрепления, бронетехнику, пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операцию провели военные группировки войск «Запад». Получив координаты значительного скопления живой силы ВСУ, расчеты «Града» отправились на боевые позиции.

Артиллеристы произвели залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами на расстояние более чем в десять километров. Операторы беспилотников зафиксировали уничтожение целей.

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение об уничтожении цели, экипаж вернулся на свой аэродром.

Операция в Харьковской области

Операторы ударных беспилотников ВС РФ нанесли удар по минометным расчетам и живой силе ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. В результате украинская огневая позиция вместе с вооружением была полностью уничтожена.

Удар по командному пункту ВСУ

Командный пункт ВСУ на краснолиманском направлении попал под удар беспилотников, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. По их словам, среди офицеров ВСУ зафиксированы серьезные потери.

ВС РФ в Северске

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что российские силы взяли Северск в огневой мешок. Он подчеркнул, что ВС РФ обходят город с севера, юга и запада.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска уже вошли в северную часть Северска. По его данным, ВС РФ заняли территорию шахты номер шесть, расположенную на северных окраинах города. Марочко заявил, что ранее солдаты ВСУ обустроили в шахте хорошо укрепленные позиции с разветвленной системой снабжения

* запрещенная в РФ террористическая организация.