Генерал описал работу ПВО в Новороссийске словами «могло быть хуже»

Система противовоздушной обороны Новороссийска справилась со своей задачей. Об этом заявил в беседе с «НСН» российский генерал Айтеч Бижев, его слова приводятся в Telegram.

Новороссийск подвергся атаке ВСУ 24 сентября.

По словам Бижева, последствия удара могли быть «гораздо хуже». Он указал, что средства ПВО хорошо показали себя в ходе отражения удара.

Вместе с тем генерал напомнил, что Россия уже ответила на удар по Новороссийску, в том числе пусками ракет «Искандер».

Новороссийск атаковали с моря и с неба: что стало главной целью

Также 24 сентября ВСУ атаковали Туапсе. Известно о двоих пострадавших.