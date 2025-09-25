«Ястребам» из НАТО указали на факты, которые противоречат их позиции о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями МиГ-31. Как сообщает «Царьград», политолог Сергей Станкевич отметил, что, если у Запада было бы хоть малейшее желание разобраться в сути дела, они давно бы связались с Москвой.

Ранее страны НАТО пообещали России «решительный ответ» после заявления Эстонии о том, что российские истребители вторглись в ее воздушное пространство примерно на 12 минут. Станкевич отмечает, что, судя по доступным данным, самолеты не делали этого.

«Они летели из Карелии обычным маршрутом в Калининградскую область и никуда не отклонялись», — сказал он.

Политолог заметил, что западные политики путаются в своих обвинениях. Например, одни говорят, что истребители пролетели 12 миль в эстонском воздушном пространстве, а другие — 12 минут находились в нем.

«У МиГ-31 скорость 3 тысячи км/ч. Ладно, возьмем минимальную скорость — меньше 1,5 тысячи км/ч этот истребитель лететь не может. Тогда он за 12 минут пролетел бы минимум 300 километров. А от Финского залива, над которым они летели, до Таллина 125 километров. Дорогие друзья, ну хоть сведите одно с другим», — сказал Станкевич.

При этом ни Эстония, ни Польша, которая также заявляла о нарушении своего воздушного пространства, не предоставили каких-либо доказательств своим обвинениям.