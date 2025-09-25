Украина выпустила по России десятки беспилотников

В ночь с 24 на 25 сентября Вооруженные силы Украины выпустили по России десятки беспилотных летательных аппратов (БПЛА). Это следует из сообщения российского Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, всего за ночь система противовоздушной обороны сбила и перехватила 55 украинских дронов. БПЛА были нейтрализованы над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Как сообщал глава Ростовской области Юрий Слюсарь, при попытке налета дронов никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.