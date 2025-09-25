Советник главы ДНР Кимаковский: Северск взят в огневой мешок

Российская армия взяла в огневой мешок город Северск в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он подчеркнул, что Северск уже находится в огневом мешке.

© Газета.Ru

Российские бойцы обходят город с севера, юга и запада. Кимаковский отметил, что украинское командование пытается перебрасывать резервы на этот участок фронта, идут тяжелые бои.

23 сентября министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике и продолжают ликвидацию украинских подразделений, оказавшихся в окружении в районе Клебан-Быка.

В этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль село Шандриголово в Донецкой народной республике.