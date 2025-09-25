Кремль отправил важное послание НАТО: флот США опозорился в Атлантике

В конце августа силы НАТО из нескольких стран объединились для проведения крупнейшей с момента окончания холодной войны операции по поиску подводной лодки. Западные военные искали российскую субмарину, и их усилия обернулись крайне любопытными результатами.

«Их целью была одна из трех российских атомных подводных лодок класса «Ясень», являющаяся одной из самых современных субмарин России, которая якобы действовала в опасной близости от крупнейшего авианосца ВМС США», – пишет автор индийского издания.

В статье отмечается, что для обнаружения субмарины были задействованы авиационные силы США, Великобритании и Норвегии. Несмотря на значительные затраченные ресурсы, поисковая операция не принесла результатов. Страны, входящие в блок НАТО, испытали фиаско, продемонстрировав неспособность обнаружить российскую подводную лодку. Особую тревогу вызвала способность субмарины оперировать в непосредственной близости от американского авианосца.

Индийские эксперты полагают, что подводная лодка находилась так близко, что могла бы нанести удар по одному из самых современных и дорогостоящих авианосцев ВМС США с использованием высокоточного оружия большой дальности, преодолев его защиту. Действия российских подлодок в такой близости от флагмана американского флота являются значимым сигналом.

Россия продемонстрировала, что присутствие американского авианосца вблизи ее границ не является для нее сдерживающим фактором. Инцидент также выявил уязвимость даже самых передовых западных кораблей перед российскими субмаринами, пишет АБН24.