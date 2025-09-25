ВС Дании затронуты в ходе инцидента с дронами в аэропорту Ольборга

Закрытие аэропорта в датском городе Ольборг из-за "беспилотников в воздушном пространстве" повлияло на ВС королевства, передает Reuters. В полиции Дании сообщили, что БПЛА действовали так же, как в ночь на 23 сентября в Копенгагене.

© Газета.Ru

Тогда в королевстве назвали инцидент "серьезной атакой на критически важную инфраструктуру" и связали его с серией предполагаемых "вторжений российских беспилотников". В полиции уточнили, что накануне у аэропорта Ольборга около 21:44 (22:44 мск) заметили более одного дрона, летевшего с включенными огнями. Их тип и цель использования пока установить не смогли. "Вооруженные силы Дании также оказались затронуты, поскольку Ольборг используется в качестве военной базы", - отмечает агентство. В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников.

В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "беспрецедентной" и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики.

Эксперты считают, что это "дроны-обманки" "Гербера", применяемые для "перегрузки" систем ПВО. Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а "максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".