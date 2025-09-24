В Минобороны раскрыли число сбитых над Россией украинских дронов за вечер
Вечером 24 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили более 10 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.
Отмечается, что в период с 18:00 до 23:00 были уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
20 сентября Минобороны сообщило о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Отмечалось, что на пораженных объектах занимались разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», а также производили дроны, роботизированную боевую технику и барражирующие боеприпасы.