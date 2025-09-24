Писториус: Германия может ввести обязательный призыв в армию
Германия может ввести обязательный призыв в армию в случае, если в ближайшие восемь или десять лет не удастся достичь целевого показателя в 460 тыс. солдат.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе дебатов в бундестаге.
«Тогда обязательный призыв должен будет стать возможным», — цитирует его РИА Новости.
