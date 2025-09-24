Макрон высказал свою позицию по уничтожению российских самолетов

Франция считает, что в НАТО должны решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, однако речь не идет о том, чтобы автоматически сбивать российские самолеты в случае нарушений с их стороны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 24.

"В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как должны действовать страны НАТО в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства.

В то же время он заявил, что "не следует открывать огонь", когда очевидно, что речь идет о "проверках"

По утверждению президента Франции, российские беспилотники якобы нарушали воздушное пространство Польши и Румынии 10 и 14 сентября, соответственно. Также он обвинил три российских истребителя в нарушении воздушного пространства Эстонии 19 сентября, не поясняя, о каких инцидентах идет речь. Глава государства выразил мнение, что НАТО "среагировала пропорционально", созвав совещание стран-членов, и "усилив свою оборонную позицию".

Генсек НАТО: Российские истребители не представляли угрозы Эстонии

Однако, отвечая на вопрос о том, готова ли Франция поддержать Польшу в случае, если она решит сбивать воздушные объекты над своей территорией, как предупреждал премьер-министр Польши Дональд Туск, Макрон подчеркнул, что речь идет о потенциальных будущих нарушениях воздушного пространства. Он заявил, что реакция в таких случаях будет пропорциональной, однако отказался обсуждать гипотетические сценарии, пояснив, что не хочет быть "слишком предсказуемым".

22 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил журналистам, что Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, лишь при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Он добавил, что, заявление президента Чехии Петера Павела о необходимости более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО "не является достаточным" для принятия таких решений.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, Трамп пояснил, что это "зависит от обстоятельств".

Реакция России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран безосновательными и бездоказательными. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают согласие президента США Дональда Трампа с тем, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если они вторгаются в пространство альянса. Представитель Кремля в связи с этим напомнил заявления Минобороны России:

"Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает".

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября 3 самолета МиГ-31 вторглись в воздушное пространство государства.

В МО РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в военном ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны России. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в ведомстве.