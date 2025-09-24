Германия получит вооруженные Tomahawk беспилотные корабли

Военно-морские силы (ВМС) Германии получат беспилотные корабли, оснащенные ракетным вооружением. Об этом пишет издание TWZ.

Речь идет о программе Large Remote Missile Vessels (LRMV), в рамках которой германские фрегаты типа F127 к 2035 году смогут управлять ведомыми кораблями с ракетным вооружением. Соответствующие планы, по данным TWZ, сформулированы в документе Kurs Marine ВМС Германии.

Всего, по данным портала, фрегатам типа F127 планируется доверить управление 18 меньшими беспилотными надводными кораблями Future Combat Surface Systems (FCSS). Кроме того, как ожидается, германские субмарины смогут управлять не менее 12 автономными подводными аппаратами.

TWZ отмечает, что корабли LRMV будут играть роль плавучих ракетных платформ, способных увеличить боезапас шести фрегатов F127, а в задачи ведомых будет входить, в частности, противовоздушная оборона и борьба с надводными угрозами. Вероятнее всего, по данным TWZ, корабли LRMV получат ракеты Standard Missile 2 (SM-2) и RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM), а также, не исключено, ракеты большей дальности SM-6 и Tomahawk.

Ранее Defense News сообщило, что правительство Германии и компания Atlas Elektronik заключили соглашение на начало закупок в 2026 году противоторпед SeaSpider.