На видео попал момент взрыва морского дрона Magura V5

Боевики ВСУ в среду, 24 сентября, произвели масштабную атаку на ряд городов России. Российские военные отразили атаку, уничтожили как БПЛА, так и безэкипажные катера. Видео подрыва морского дрона Magura V5 опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах показана акватория порта, на заднем фоне находятся здания. Внезапно происходит мощный взрыв, столб воды и дыма поднимается на значительную высоту.

По данным канала, Magura — надводный дрон украинского производства, созданный для поражения кораблей и береговых объектов, радиус действия — до 800 км, стоимость составляет порядка $273 тыс.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе, Геленджике, на федеральной территории Сириус была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров.

Жителей на фоне сложившейся ситуации призвали покинуть прибрежную зону. Кроме того, был закрыт выход в море всех плавсредств.