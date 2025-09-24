Италия отправила фрегат на помощь атакованной "Флотилии стойкости"

Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто приказал направить фрегат "Фазан" на подмогу "Флотилии стойкости", которая в ходе следования к побережью сектора Газа подверглась атаке беспилотников.

© Wikipedia

"Чтобы обеспечить помощь итальянским гражданам, находившимся на борту "Флотилии", я переговорил с премьер-министром и санкционировал немедленное вмешательство многоцелевого фрегата ВМС Италии "Фазан", который находится к северу от Крита. Фрегат уже направляется в этот район для возможного ведения спасательной деятельности", - отметил в своем заявлении итальянский министр, чьи слова приводит РИА Новости.

Флотилия с Гретой Тунберг была атакована дронами по пути в Газу

Ранее стало известно, что в ночь на среду "Флотилия стойкости", состоящую из пропалестинских активистов, была атакована дронами. Как информирует телеканал Al Jazeera, атаке подверглись как минимум 10 кораблей