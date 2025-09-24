В Минфине США сделали заявление об отправке войск на Украину

Глава минфина США Скотт Бессент сделал заявление на тему отправки американских войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам Бессента, США не планируют участвовать в боевых действиях. Вместо этого Вашингтон намерен отправлять в Европу оружие, которое потом может поступить на Украину.

«Россия начала вторгаться в границы НАТО. Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию. Мы продадим европейцам оружие, а европейцы смогут передать его Украине», — заявил он.

Ранее США не присоединились к заявлению Украины перед началом заседания Совета Безопасности ООН.