Дрон-камикадзе на ходу поразил мотоциклиста ВСУ

Российские дроны-камикадзе поражают не только тяжелую бронетехнику и различные автомобили ВСУ, но и используемые противником квадроциклы и мотоциклы. В основном, это происходит, когда вэсэушники спешат на выполнение задания.

В Telegram-канале "Повернутые на войне" опубликовали видео, на котором показана одна из таких атак.

Российский беспилотник, приземлившись на одной из автодорог, находился в засаде, ожидая появления транспорта противника. Неизвестно, на сколько все это затянулось, но в размещенном ролике показано, как на пустынной трассе появился мотоцикл с седоком, мчавшийся на высокой скорости. БПЛА поднялся в воздух и врезался в противника. Последствия удара не показаны, но последствия таких встреч бывают очень тяжелыми.

Несмотря на то, что на территории Украины были предприятия выпускающие мототехнику, сейчас поставки идут из-за рубежа. Недавно Швеция объявила об отправке в горячую точку 500 единиц двухколесного транспорта.